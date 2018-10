Nel giorno di Colombo Bucci nomina 33 nuovi Ambasciatori di Genova nel mondo

Venerdì 12 ottobre

Sabato 13 ottobre

Domenica 14 ottobre

nella tradizionale cerimonia alle ore 17.30 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, arricchita da un’esposizione di volumi appartenenti al Fondo Colombiano della Biblioteca Berio.: Adriana Albini, Ivano Guglielmo Angelotti, Franco Aprile, Agostino Barbera, Claudio Bozzo, Anna Maria Campello, Domenico Campi, Claudia Caprioli Daly, Elisabetta Carcassi, Roberta Ciaccia, Enrico De Barbieri, Marco Dodero, Vincenzo Drago, Nicoletta Garaventa, Claudio Giovannetti, Douglas Leone, Francesca Linke, Angelo Martinengo, Giovanni Giulio Novi, Anna Orlando, Giorgio Perrino, Ester Pescio, Anna Maria Saiano, Ana Karina Santini, Antonella Scaglia, Anna Maria Solari, Pietro Sorba, Vincenzo Spera, Lorenzo Tazzieri, Elisa Tomellini, Patrizia Traverso, Davide Viziano, Paolo Zanenga.per sapereMomento culminante della cerimonia, laalla presenza, in questa edizione, del presidente del Senato,, del vice presidente della Camera dei Deputatiintervenuto in rappresentanza della Camera dei Deputati, e del vice ministro alle Infrastrutture e Trasportiintervenuto in rappresentanza del presidente del Consiglio dei Ministri.Il, attribuito "a chi abbia maggiormente contribuito con una scoperta, ricerca, opera o iniziativa, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che da quello sociale ed umano, al progresso delle comunicazioni, intese come mezzo di sviluppo economico e civile e di avvicinamento e collaborazione tra i popoli" è stato consegnato per l'anno 2018 a, rappresentata dal direttore generalei, ccon la seguente motivazione: ""., riservata a "chi di qualunque nazionalità, si sia distinto per ardimento, fervore di studi e di esperienze, audacia di realizzazione in prove di alto significato umano o in efficaci contributi alle conquiste scientifiche ed alla loro divulgazione", è stata, con la seguente motivazione:assegnato “all’atleta, allo sportivo o all’ente, associazione o persona che comunque abbia meglio contribuito nell’anno a valorizzare lo sport, considerato non solo nei suoi aspetti fisici e agonistici, ma anche in quelli spirituali ed educativi”, è stato consegnato allacon la seguente motivazione: "Per la tradizionaleè stato il, in rappresentanza di tutti i comuni liguri, a offrire quest'anno il suo olio per far ardere la lampada votiva che arde vicino allle ceneri di Cristoforo Colombo nel faro di Santo Domingo.L'evento si è concluso con ilseguito dall'Nelle strutture museali cittadine altri eventi, ancora dedicati al navigatore genovese, in agenda fino a domenica 14 ottobre.“Colombo – Colòn”Apertura straordinaria della Sala Colombiana, installazione interattiva multimediale sui documenti colombiani e sulla Genova del ‘400.Info: as-ge.comunicazione@beniculturali.it - tel. 010 53756Laboratorio per viaggiare con Cristoforo Colombo, spiegando le vele dell’immaginazione, per dare un nuovo look alle sue mitiche Caravelle.Info e prenotazioni: msa@coopculture.it - tel. 010 2511263Evento Uncovering AmericaInfo: biglietteriadalbertis@comune.genova.it - Galleria UnimediaModern - tel. 010 758785Apertura straordinaria del museo fino alle 18.Laboratorio didattico Ammiraglio... pronti a salpare!Info: didattica@solidarietaelavoro.it - cell. 348 3578720Attività per le famiglie Viveri e ciurma per l’ammiraglio ColomboInfo: didattica@solidarietaelavoro.it - cell. 348 3578720Attività per famiglie con bambini Commenda prima e dopo Colombo: come cambia la vita all'interno dell'hospitale nell'epoca moderna.Per info e prenotazione obbligatoria: didattica@solidarietaelavoro.it - cell. 348 3578720