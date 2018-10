A seguito del Decreto ministeriale del 26 settembre 2016 per il riparto del Fondo per le non autosufficienze annualità 2016, recepito dalla Regione Liguria con la deliberazione di Giunta regionale 1289/2016 “Fondo per il sostegno a casa di persone in condizione di disabilità gravissima- Fondo per le non autosufficienze annualità 2016” vengono identificate le condizioni di disabilità gravissima e le relative scale di valutazione.



I beneficiari di questo intervento sono le persone che necessitano a domicilio di assistenza continuativa di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico­fisiche, o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica.

L’accesso alla misura non è vincolato alla soglia ISEE, ma l’ISEE sociosanitario deve comunque essere presentato: in caso di domande eccedenti la disponibilità dei fondi, l’ISEE costituisce criterio di priorità in graduatoria;

Se disabile minore: ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.



La domanda (vedi documento allegato) si presenta al Punto Unico d'accesso del Distretto socio-sanitario,