Euroflora 2018, un'esplosione di colore nei Parchi di Nervi

«Le cose belle sono sempre grandi sfide. La sfide si raccolgono e si va avanti. Uno di noi ha scoperto l’America: noi dovremmo aver paura di fare Euroflora a Nervi?» così il Sindaco di Genova Marco Bucci apre la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione della rassegna florovivaistica, giovedì 31 gennaio nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi.Per la prima volta all’aperto, Euroflora torna a Genova dal 21 aprile al 6 maggio nell’irripetibile scenario dei Parchi Nervi, con 500 mila fiori coloratissimi che formeranno grandi composizioni a contrasto con il verde dei prati e degli alberi secolari dei parchi.A illustrare il progetto è Egizia Gasparini, architetto paesaggista e art director di Euroflora 2018: «I Parchi di Nervi sono un complesso di ispirazione romantica, che comprende tre ville, oltre 100 specie di alberi, cinque alberi monumentali e un roseto con 200 varietà di rose. La massima attenzione al rispetto dei Parchi e del loro genius loci è stata la linea guida del progetto di Euroflora. I Parchi costituiscono già scenografie di fondo, con prati e quinte vegetali, cui manca solo il colore. il cuore del progetto è proprio questo: esaltare la bellezza dei Parchi arricchendoli con nuove fioriture».Ad accogliere i visitatori sarà una scenografia di benvenuto, un pattern di cerchi concentrici realizzato con agapanthus bianchi e blu. Poi acqua, terra, aria e fuoco saranno gli elementi rappresentati nei quattro quadri da scoprire uno dopo l’altro lungo il percorso principale di visita che è stato individuato in modo da essere accessibile a tutti, secondo i principi dell’universal design e quindi senza barriere architettoniche.Un grande spazio sarà dedicato ai bambini, che avranno un’area giochi e anche una speciale sorpresa tutta per loro. Per acquistare le piante dei produttlori presenti sarà allestito il Mercato verde, mentre per quanto riguarda il cibo i visitatori troveranno un ristorante nel locale attiguo alla Gam, una vasta zona dedicata al cibo del territorio ligure nell’area degli ex campi da tennis e non mancherà il più classico street food genovese, la focaccia, distribuita da un servizio di bike-food.I parchi di Nervi saranno raggiungibili esclusivamente con i mezzi pubblici. I parcheggi di interscambio saranno in piazzale Kennedy e in aree all’interno del quartiere fieristico (più altre in corso di definizione). Dai park servizi navetta – compresi nel biglietto – porteranno i visitatori alle stazioni ferroviarie per raggiungere Nervi in treno. Saranno intensificate le frequenze dei bus di linea per e da Nervi negli orari di manifestazione e un servizio battelli collegherà il Porto Antico con il porticciolo di Nervi.Dell’evoluzione della manifestazione, la cui prima edizione risale al 1966, ha parlato il project manager della Fiera di Genova Rino Surace: «Euroflora che, da sempre, è organizzata con il duplice obiettivo della promozione del florovivaismo - ligure, italiano, europeo e internazionale – e del marketing territoriale, è una rassegna che richiama migliaia di visitatori perché è sempre un bellissimo spettacolo. Nel 2018 cambia format e sceglie di essere una manifestazione all’aperto, con maggiore naturalezza e minore artificialità. Attendiamo più di duecentomila visitatori, con il vincolo di un massimo di 20mila persone al giorno. I biglietti saranno acquistabili solo in prevendita, dal 10 febbraio».Alla conferenza stampa sono intervenuti - oltre al sindaco Marco Bucci, alla progettista Egizia Gasparini e al project manager di Fiera di Genova - il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente della Camera di Commercio di Genova Paolo Odone, il Magnifico rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci, il Soprintendente ai Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio Vincenzo Tiné, il Segretario regionale del Mibact- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria Elisabetta Piccioni e Arturo Croci, esperto di florovivaismo di prestigio internazionale.L’edizione 2018 - organizzata da Fiera di Genova Spa e Porto Antico Spa in collaborazione con Comune di Genova, Regione Liguria e l’intero sistema delle Camere di Commercio liguri e con il supporto delle società in house del Comune di Genova, Aster, Amt e Amiu e il pieno coinvolgimento del territorio - si inserisce nell’ambito dell’anno europeo dedicato alla tutela del patrimonio culturale, valorizzando un patrimonio storico e naturalistico unico in Italia.Red Wave - Fuoco sarà il primo quadro, una distesa di fiori rossi, lingue di fuoco, in cui immergersi in un percorso avvolgente, Wild Horses - Terra sarà il secondo, cavalli giganteschi al galoppo sul prato davanti a villa Grimaldi nei pressi delle scuderie storiche, sculture vegetali realizzate con la tecnica della mosaicoltura. Il terzo quadro, Lago delle ninfee – Acqua, sarà uno specchio d’acqua perfettamente rotondo, ritagliato nel prato, su cui galleggiano tremolanti al vento ninfee bianche e rosa. L’ultimo, Soffio del vento – Aria, sarà una grande scenografia tridimensionale che utilizza il principio dell’anamorfosi: la struttura si rivela man mano che ci si avvicina, per palesarsi nella sua interezza da una determinata angolazione panoramica.Ogni visitatore potrà inventare il proprio percorso di visita seguendo la chiave di lettura che maggiormente lo affascina: Euroflora, Euroflora, Euroflora, Euroflora. Ad accompagnare la visita, il, la scoperta degli spazi e dei percorsi che ognuno potrà scegliere secondo inclinazioni e intuizioni personali e che diventerà un gioco allaEuroflora è la più importante tra le floralies europee, riconosciuta alla sua prima edizione, nel 1966, dall’Association Internationale des Producteurs Horticoles, fa parte della Association of International FloraliesCome tradizione delle floralies, Euroflora 2018 prevede l'organizzazione di concorsi destinati a tutti gli espositori e finalizzati a premiare le migliori partecipazioni italiane e straniere alla manifestazione.I concorsi, in totale circa centocinquanta, saranno suddivisi in concorsi di onore, concorsi estetici e concorsi tecnici. Un concorso ad hoc valuterà le presentazioni meglio conservate per tutta la durata della manifestazione.In collaborazione con AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio sarà bandito nei prossimi giorni “Meraviglia nei Parchi” un concorso per l’ideazione e la realizzazione di un giardino nell’ambito di Euroflora riservato a paesaggisti, architetti, architetti del paesaggio, agronomi, ingegneri, garden designer, giardinieri, artisti e creativi di qualsiasi nazionalità.Euroflora sarà aperta, i cancelli chiuderanno alle 19.30.Il numero giornaliero dei biglietti disponibili sarà limitato a 20mila unità, potranno essere acquistati esclusivamente insul sito www.euroflora2018.it e saranno disponibili nella rete dei punti vendita Best Union Vivaticket e nelle agenzie di viaggio convenzionate. In città saranno attivati altri punti vendita: presso lae, a partire da Fiera Primavera, in Fiera mentre si stanno definendo altre importanti collaborazioni in città.. L’ingresso è, bigliettoper i ragazzi dai 9 ai 16 anni e per l’accompagnatore del visitatore disabile.Sconti per i gruppi di almeno 25 persone con gratuità per l’accompagnatore.I parchi di Nervi saranno raggiungibili esclusivamente con i. Saranno predisposti in ambito cittadino parcheggi die aree all’interno del quartiere fieristico (altre aree sono in corso di definizione) con servizi navetta verso le stazioni ferroviarie per raggiungere la manifestazione in treno. Saranno intensificate le frequenze dei bus di linea per e da Nervi negli orari di manifestazione. Un servizio battelli collegherà l’area del Porto Antico con il porticciolo di Nervi: principalmente in corso Europa con collegamento navetta verso i parchi, in piazzale Kennedy con collegamento navetta per la stazione ferroviaria di Genova Brignole.: posti auto saranno riservati in prossimità dei Parchi e in aree limitrofe collegate con servizio navetta dedicato.Un insieme di appuntamenti culturali e ricreativi animeranno tutta la durante la manifestazione: sono leorganizzate dal Comune di Genova insieme alle altre istituzioni e alle più importanti realtà associative e socio-culturali della città e del territorio. L’Assessorato al turismo allestirà per tutto il periodo della manifestazione un punto di accoglienza turistica presso la stazione di Nervi dove, presentando il biglietto di Euroflora, i visitatori otterranno sconti per le visite guidate ai Palazzi dei Rolli, alla Lanterna, a Villa Durazzo Pallavicini e a Villa Duchessa di Galliera. Sconti anche per le visite guidate del centro storico nei fine settimana e ogni giorno per il noleggio delle audioguide.Un contributo alla diffusione di Euroflora arriverà anche da Poste Italiane, impegnata nella realizzazione di annulli filatelici, uno dei quali in collaborazione con il Comitato Unicef Liguria.Info: www.euroflora2018.it